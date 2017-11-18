أظهرت صور ملتقطة من إستاد الملك فهد الدولي بالرياض امتلاء مدرجاته عن آخرها قبل انطلاق مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا 2017 بين الهلال وأوراوا الياباني.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى تحقيق فوز مطمئن مساء اليوم السبت أمام بطل اليابان، لاستعادة اللقب من جديد.
يشار إلى أن فريق أوراوا الياباني سيستضيف الهلال في إياب نهائي أبطال دوري آسيا في اليابان يوم 25 نوفمبر الجاري لتحديد البطل القاري.وفق”أخبار24″.
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