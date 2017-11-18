يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا غدٍ الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف الرئيس الحالي للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب من المملكة بتأييد كل من الإمارات والبحرين والكويت، حيث يسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع للجنة الرباعية العربية الوزارية المعنية بالتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية العربية التي تضم كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ثم يجرى اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، للتشاور حول مشروع القرار المطروح، وتنسيق المواقف العربية تجاه خطة التحرك العربية المقترحة من قبل اللجنة الوزارية، للتصدي للتدخلات الإيرانية .وفق”أخبار24″.
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