اعتدى شاب في الكويت على سيارة فتاة في أحد شوارع العاصمة الكويت، وذلك بتحطيم زجاجها الأمامي أثناء وجود الفتاة بداخل السيارة، ومن ثم استولى على هاتفها النقال بعد مقاومة من الفتاة، وفر من الموقع.
وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يقوم بتهشيم زجاج السيارة، ومن ثم أدخل يده وفتح بابها من الداخل، ليقوم بعدها بانتزاع جوال الفتاة منها بالقوة، بينما حاولت هي مقاومته للحصول على جوالها وبدأت في الصراخ، غير أنها لم تتمكن حيث ركب الملاكم سيارته وغادر الموقع.
من جانبها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من التوصل لكافة بيانات المذكور على الرغم من عدم وجود شكوى بحقه، قبل أن يقوم المذكور بتسليم نفسه إلى مباحث القيروان، وأفاد بأن الواقعة حدثت بينه وبين فتاة يعرفها، فتم التحفظ عليه لحين إحضار الفتاة وسماع أقوالها.
فيما ذكرت مصادر لاحقاً أن المعتدي مواطن كويتي ويلقب بـ”تايسون” لما عُرف عنه من ممارسة رياضة الملاكمة. وفق”أخبار24″.
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