أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً بتعيين المدرب الوطني سامي الجابر عضوا بلجنة المسابقات التابعة له، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية في عام 2019.
وكان اتحاد الكرة السعودية قد رشح سامي الجابر لعضوية اللجنة المذكورة، وجاء تعيينه من قبل اتحاد الكرة الآسيوي بناءً على هذا الترشيح.
من جهته، علق سامي الجابر على القرار قائلاً: “أتشرف بتمثيل المملكة من خلال عضوية الاتحاد الآسيوي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المسؤولين”.
الجدير ذكره، أن سامي الجابر يشغل حاليا منصب عضو مجلس الإدارة باتحاد القدم السعودي وأحد المدراء التتفيذيين به، كما يتواجد ضمن قائمة أعضاء لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ يناير الماضي. وفق”أخبار24″.
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