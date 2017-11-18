لقي مواطن ظهر اليوم السبت مصرعه بأحد أحياء محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، إثر تعرضه لطلق ناري، فيما تشير مصادر إلى أنه انتحر بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي.
وبحسب المتحدث باسم شرطة الباحة العقيد سعد طراد، وفقاً لـ”سبق”، فإن شرطة المحافظة باشرت برفقة الطبيب الشرعي حادثة وفاة مواطن بطلق ناري بأحد أحياء محافظة المخواة، ولم يتضح من المعاينات الأولية إن كان وراء الحادثة عمل جنائي أم لا.
وأضاف المتحدث، أن الشرطة بدأت تحرياتها حول الحادثة، وبعد استكمال التحريات وجمع الأدلة ورفع البصمات وصدور تقرير الطب الشرعي، ستصدر الشرطة بياناً تفصيلياً بشأن نتائج التحريات.
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