ذكر مصدران أن “شركة المملكة القابضة” التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، تخطط لبيع حصصها في فندقي “موفينبيك”، و”فور سيزونز” في بيروت.
وجاءت هذه التصريحات بعد نشر صحيفة “ذا ديلي ستار” اللبنانية خبراً أشارت خلاله إلى أن قيمة صفقة بيع حصة الشركة في فندق “فور سيزونز” تتجاوز 110 ملايين دولار.
وقال المصدران، أحدهما في الخليج والآخر في لبنان، وفقاً لوكالة “رويترز” إن عملية البيع كان مخططا لها منذ فترة طويلة وأنه لا صلة لها باحتجاز الأمير الوليد بن طلال هذا الشهر في إطار حملة الحكومة السعودية ضد الفساد.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصدر أن مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والعرب يخططون لشراء فندق “فور سيزونز” في وسط بيروت قبل نهاية العام الحالي 2017، لافتة إلى أنه ليس من بينهم أي مستثمر من الخليج، فيما امتنعت شركة “المملكة القابضة” عن التعليق على الأمر.
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