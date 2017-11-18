أقام قروب السيارات الكلاسيكية عصر يوم أمس الجمعة أكبر تجمع للسيارات القديمة الكلاسيكية بمدينة السيح في محافظة الخرج ، فقد شهدت ساحات برج الخرج حضورا غفيرا من أهالي المحافظة لمشاهدة سيارات الزمن الجميل وسط تنظيم رائع من القائمين على هذه الفعالية المميزة والتي هي بجهود ذاتية شاركتهم محافظة الخرج والجهات الأمنية في التنظيم ،كما شارك عدد من المتاحف في محافظة الخرج كمتحف الموسى ومتحف صالح النهيو وسعد الدوسري ،فيما شارك عدد من محبي السيارات الكلاسيكية من المحافظات الأخرى في هذه الفعالية .
الجدير بالذكر أن هذا الحضور الكبير من أهالي محافظة الخرج يعكس شغفهم لمثل هذه الفعاليات والتي حرمت منها المحافظة خلال السنوات الأخيرة بسبب سلبية بعض الجهات المعنية بذلك بمحافظة الخرج .
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