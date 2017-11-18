بدعم من القيادات العسكرية والأمنية والحكومية بمحافظة ميسان ومراكزها تنطلق يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٣/١ رحلة ولاء وطاعة ودعم لجنودنا البواسل من مركز القريع بني مالك وذلك لدعم الشقيقان وعرفاناً لهم على المجهود الذي سيقدماه في رحلتهم .
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رحلة دعم لجنودنا البواسل من مركز القريع بني مالك
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