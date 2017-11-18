دفع الإقبال المبكر والغفير لجماهير نادي الهلال، أمن استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إلى فتح بوابات الاستاد قبل موعد المباراة بأكثر من سبع ساعات.
وكان من المقرر أن يفتح الاستاد أبوابه الساعة الرابعة عصراً، ولكن نظراً لتزاحم الجماهير أمام بوابات الاستاد تم فتحها عند الساعة الـ12:00 ظهراً.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال ونظيره أوراوا الياباني عند الساعة 7:15 من مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وفق”أخبار24″.
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