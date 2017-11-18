انتهت أمس الأول الخميس المهلة التي منحتها وزارة المالية للمقاولين والموردين لتسجيل مطالباتهم المالية على الحكومة إلكترونياً عبر خدمة المطالبات المالية، فيما توقعت مصادر أن يبدأ صرف المستحقات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية هندي السحيمي في وقت سابق أن الوزارة مستمرة في صرف مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من استلام أوامر الدفع بعد استيفائها الشروط النظامية.
وقال إن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية لتسريع صرف تلك المستحقات من خلال إطلاق خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص بوصفه قطاعاً حيوياً.
وأوضح أن خدمة أوامر الدفع بوابة رقمية موحدة تمكن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعال لضمان سداد مستحقات القطاع الخاص على تلك الجهات.
وكانت الوزارة شددت على ضرورة أن يتم تسجيل هذه المطالبات قبل 16 نوفمبر 2017م، على موقع الوزارة، لافتة إلى أن التأخير في التسجيل قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج