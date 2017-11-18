حذّر إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة الشيخ عبدالباري الثبيتي من الأمنيات السوداء وتمني الموت من قبل البعض، مؤكداً أن الإسلام يدعو إلى التفاؤل وبث الأمل والحياة ولا يدعو إلى الموت والسلبية.
وقال الثبيتي خلال خطبة الجمعة وفقاً لما أوردته “المدينة”، أنه لا يليق لمسلم تمني الموت وإن اشتدّت الفتن، مشدداً على أن الأماني وحدها لا تكفي ليحقق الإنسان أحلامه لكن تحتاج إلى نية صادقة وعمل صالح ومتابعة ومثابرة.
ولفت إلى أن العاقل لا يتمنى الفتن ولقاء العدو عملاً بأحاديث النبي محمد، داعياً الجميع إلى عدم الاستسلام للأمنيات السوداء.
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