كشفت مصادر مطلعة عن هوية المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء على ممتلكات مواطنتین سعوديتین بمنطقة المصیطبة في العاصمة اللبنانية بیروت، موضحةً أنه إعلامي في إحدى القنوات الشهيرة التابعة لحزب الله.
وبيّنت المصادر أن الإعلامي المتهم بالواقعة تربطه صلة قرابة بالمواطنتين، مشيرةً إلى أنه تهجم عليهما في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” قبل يوم واحد من حدوث الواقعة.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية ببيروت تلاحق الإعلامي وشقيقه للقبض عليهما وتقديمهما للعدالة؛ للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.
وكانت سفارة المملكة لدى لبنان قد أكدت أنها تتواصل مع الأجهزة الأمنية ببيروت لكشف ملابسات اعتداء مجموعة من الشبان على ممتلكات مواطنتین سعوديتین في منطقة المصیطبة بالعاصمة بیروت.وفق”أخبار24″.
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