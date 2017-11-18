أيدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، الحُكم الصادر من المحكمة الجزائية القاضي بسجن أربعة أشخاص 92 شهراً وجلدهم ألف جلدة في اتهامهم بالسطو على أحد المنازل.
وذكرت مصادر وفقاً لما أوردته “سبق”، أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام العصابة المعروفة إعلامياً بـ”الضفدع” بالسطو على منزل مقيمين وسلب 3500 ريال و4 أجهزة جوال، إلى جانب تهديد المتواجدين فيه وتقييدهم بكلبشات حديدية.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية بمكة تمكنت من القبض على الجناة وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية بمعرفة النيابة، حيث ثبت خلال الجلسات التهمة الموجهة لهم وصدرت ضدهم أحكام متفرقة بالحبس 92 شهراً، و1000 جَلدة متفرقة، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بالتصديق على الحكم.
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