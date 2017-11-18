ابتكرت طالبة سعودية في محافظة ضمد بمنطقة جازان جهاز إنذار؛ لحل مشكلة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء نقل الدم للمرضى؛ بهدف الحد من انتقال العديد من الأمراض الوبائية والبكتيريا والفيروسات والالتهابات.
وأوضحت الطالبة بالمرحلة الثانوية وتدعى “هاجر بنت سعود”، بحسب “عكاظ”، أن الاختراع عبارة عن صمام قراءة يبين فصيلة الدم مزودة بشرائح إنذار وقارئ، وإنذار صوتي ومؤشرات ضوئية باللونين الأحمر والأخضر، لافتة إلى أنه في حالة مطابقة الفصيلة وخلو الدم من أي أمراض، يومض الجهاز باللون الأخضر، أما في حالة عدم المطابقة ووجود أمراض، يومض الجهاز اللون الأحمر، ليتم على الفور إيقاف نقل الدم.
واعتبرت أن اختراعها سيكون الأنسب؛ للحد من الأخطاء الجسيمة التي يتعرض لها المرضى أثناء نقل الدم، مؤكدة أن الجهاز على مستوى عالٍ من الدقة، وسريع، وسهل الاستخدام، معربة عن أملها في أن تجد الدعم لهذا الابتكار، وتطويره بشكل أدق.
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