علق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، على واقعة تعرض ممتلكات مواطنتین سعوديتین للاعتداء في منطقة المصیطبة بالعاصمة بیروت، مؤكداً أن المتورطين في الاعتداء ينتمون لجماعة مشبوهة.
وقال الحريري في تدوينة عبر حسابه بـ”تويتر”: “أقول بوضوح أن الاعتداء على أي مواطن سعودي أو على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط”، مضيفاً: “مع يقيني بأن المعتدين هم جماعة مشبوهة، لا هدف لها إلّا الفتنة”.
وكانت سفارة المملكة لدى لبنان قد أكدت على تواصلها مع الأجهزة الأمنية ببيروت؛ لكشف ملابسات اعتداء مجموعة من الشبان على ممتلكات مواطنتین سعوديتین في منطقة المصیطبة بالعاصمة بیروت. وفق”أخبار24″.
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