ذكرت مصادر أن إدارات تعليمية بالمملكة شرعت في حصر أعداد المعلمات والإداريات الحاصلات على رخصة لقيادة المركبات، لافتةً إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو إصدار تعليمات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن الإدارات طلبت من المعلمات والإداريات تعبئة بيانات حول قيادة المركبات، ملزمةً إياهن بالانتهاء من تسليم تلك البيانات سريعاً.
وأشارت إلى أن نتائج المسح الأولى كشفت عن أن غالبية موظفات وزارة التعليم ليس لديهن خبرة مسبقة في قيادة السيارة، وأن نسبة متوسطة منهن لديهن رخص دولية.
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