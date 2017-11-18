أكدت الجمارك السعودية أنها تعتزم إعادة هندسة إجراءات التصدير، من خلال عدد من الخطوات التي تنوي تطبيقها، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الجمارك بصدد استحداث عدد من الأنظمة والتسهيلات الجديدة، الخاصة بتسهيل الإجراءات وربطها بالجهات ذات العلاقة، سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأشار إلى أن إعادة هندسة إجراءات التصدير، تأتي دعماً للمنتجات الوطنية، وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، مبيناً أن الجمارك تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة، وتسخيرها في خدمة العمل.
ولفت العيسى إلى أن الجمارك تسعى لاستكمال الإجراءات الجمركية الداخلية كافة، والمساندة والخدمات الموجهة للعملاء سواء من قطاعات حكومية وأفراد وشركات وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
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