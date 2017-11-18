كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة عن انطلاق برنامج “سابر” الإلكتروني والخاص بالحد من المنتجات المغشوشة مطلع يناير المقبل.
وبيّن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة سعد القصبي وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن البرنامج سيجرى تطبيقه بشكل تدريجي في بعض النوافذ بمشاركة ثلاث جهات حكومية.
وأوضح أن البرنامج سيتم تعميمه وتنفيذه بشكل عملي على المنتجات والسلع بدايةً من مارس المقبل، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون أداة تقنية لتسجيل المنتجات ومتابعتها.
يشار إلى أن البرنامج الجديد سيتيح للمستھلك معرفة صلاحیة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والمقايیس عبر الهاتف الذكي، دون الحاجة للرجوع إلى الجهات المعنیة.
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