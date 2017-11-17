وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إدارات الوزارة والجهات التابعة لها بإيقاف التعاملات الورقية بشكل كامل واعتماد التحول إلى البرنامج الإلكتروني للمراسلات الإدارية (راسل) في جميع المخاطبات الإدارية.
وحدّد الوزير يوم الأحد الموافق لغرة شهر ربيع الأول 1439هـ موعداً للشروع في التعاملات الإلكترونية، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي مواكبة للتطور التقني، حيث تمكنت إدارة تقنية المعلومات بالوزارة وشركة “تطوير” من تصميم البرنامج الجديد وتجهيزه للعمل.
واستثنت توجيهات وزير التعليم بعض المعاملات من هذا التحول؛ كأصول المستخلصات المالية والمعاملات الصادرة إلى جهات خارج الوزارة، كما حدّد الوزير ضوابط لإرسال المعاملات السرية عبر البرنامج، وحثّ مديري الإدارات على متابعة سير المعاملات الصادرة من إداراتهم والواردة إليها بشكل يومي. وفق”أخبار24″.
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