كشفت مصادر أن الشرطة عثرت مساء اليوم (الجمعة)، على فتاة تبوك التي فُقدت أمس، بعد نجاح التنسيق مع الأجهزة الأمنية في حائل والتي سافرت إليها الفتاة.
وأوضحت أن الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا قامت بالسفر إلى منطقة حائل عن طريق النقل الجماعي بعد انتحالها اسم فتاة أخرى، وأن الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك نجحت في تتبعها، ثم بالتنسيق بين شرطتَي تبوك وحائل، تم الوصول إليها، وهي بصحة جيدة.
يُذكر أنه أُعلن عن اختفاء الفتاة، وهي طالبة بالصف الأول الثانوي، عقب خروجها من مدرستها بحي النهضة في تبوك بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث أطلق مغردون على “تويتر”، وسماً للمساعدة في العثور عليها.وفق”أخبا24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج