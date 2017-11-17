حذّرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، سائقي المركبات من وضع أي ملصقات أو شعارات أو أعلام على مركباتهم.
وأوضحت أن ارتكاب طمس معالم السيارة أو تغييرها في أي مناسبة رياضية أو غيرها يُعد مخالفة مرورية تعرض مرتكبها للغرامة وحجز المركبة.
يشار إلى أن الشارع الرياضي يترقب المباراة التي ستجمع نادي الهلال بأوراوا الياباني في ذهاب نهائي كأس آسيا، والتي ستقام يوم غد (السبت) في استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض. وفق”أخبار24″.
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