أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن التحقيقات الجارية في إطار مكافحة الفساد لن يكون لها أي تأثير على خطط التنمية أو أي عرقلة للاستثمارات في المملكة، واصفاً إياها بأنها عملية تنظيف للبيت.
وقال الفالح على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية إن التحقيقات التي تجرى مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد، ولن تعرقل أي استثمارات أو الطرح العام المقرر لشركة “أرامكو”.
وأشار إلى أن الجميع يتفهمون أن هذه مسألة محدودة ومحلية تقوم فيها الحكومة ببساطة بتنظيف البيت، مضيفاً أن مستثمرين أجانب كثيرين لهم أنشطة في السعودية منذ عقود لم يروا فساداً في تعاملاتهم مع الحكومة أو الكيانات في المملكة.
وذكر بحسب “رويترز” أن “الحملة على الفساد ليس لها أي تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تأثير بأي حال على انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال وبيئتنا للاستثمار المفتوحة على مصراعيها”. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج