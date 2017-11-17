أحبطت سلطات الجمارك في مطار الطائف، أمس (الخميس)، محاولة لتهريب مبالغ كبيرة إلى دولة خليجية.
وحاول المهربون إخفاء الأموال في أوعية كرتونية ضمن إرسالية بالبريد الجوي.
وتفيد معلومات بأن الإرسالية وصلت للمطار ضمن شحنة منقولة عبر إحدى شركات البريد السريع.
هذي الشحنه متجهه الي دبي عن مطار الطائف وتم القبض عليها وهي تابعه لشركة أرامكس .قوه لرجال امننا حفظهم الله pic.twitter.com/PaM6EMH1lR
— (حمد ال منيف)اليامي (@hamad_almunef) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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