تفاعلت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، مع مقطع فيديو متداول لمواطن يضمد جراحه بنفسه بمستشفى عفيف.
ودعت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المواطن الذي نشر المقطع للتواصل معها مباشرة للتحقق من شكواه.
وكان مواطن قد وثق بكاميرا هاتفه أحد المرضى وهو يضمد جراحه بنفسه في مستشفى عفيف، وعلّق على المقطع بقوله: “في مستشفى عفيف فقط يا وزارة الصحة مريض يضمد جراحه بنفسه”.
في مستشفى #عفيف فقط يا #وزارة_الصحه
مريض يضٌمد جراحه بـ نفسه
وصل بِنَا الحال الى هكذا في زمن سلمان الحزم ؟؟@SaudiMOH pic.twitter.com/HuItzmR2CT
— سعود بن مناحي (@saud_mena7i) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج