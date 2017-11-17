أعلن نادي الهلال نفاد تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الذي سيقام غدا السبت بالرياض مع نادي أوراوا الياباني.
وأوضح النادي أنه تبّقت تذاكر المنصة والدرجة الممتازة في منافذ البيع المذكورة سابقًا، مشيرا إلى أن تذاكر الدرجة الممتازة تشمل توفير وجبات ومشروبات باردة لكافة حامليها.
وكان الهلال قد حدّد أسعار التذاكر للمباراة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، على النحو التالي: الذهبية 7 آلاف ريال، الفضية 4 آلاف، الممتازة 500 ريال، أما التذكرة الموحدة فسعرها 50 ريالًا فقط.
يشار إلى أن دياز مدرب نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز أكد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على جاهزية فريقه، مشيراً أن الفريق يمر بأفضل حالاته الفنية وباستطاعته فرض إيقاعه في مواجهة الغد، والتي ستقام في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.وفق”أخبار24″.
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