أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، ما سبق وذكره عن طبيعة إقامته في المملكة، مفندا ما قيل عنه بأنه محتجز.
وأوضح الحريري على حسابه في “تويتر” أن إقامته في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان، وعلاقاته بمحيطه العربي.
ونفى الحريري مجدداً، صحة كل ما يشاع خلاف ذلك، من قصص حول إقامته ومغادرته، أو يتناول وضع عائلته، واصفا إياه بأنه لا يعدو كونه مجرد إشاعات. وفق”أخبار24″.
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