ركّبت بلدية محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم أعمدة إنارة ذكية متعددة الأغراض تعمل بالطاقة الشمسية، وتبث خدمة الإنترنت مجاناً، وتتيح العديد من الخدمات للمتنزهين بالحدائق العامة.
وقال رئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء الحربي إن الأعمدة تتيح خدمة الإنترنت عبر الـ”واي فاي” مجاناً، وتحتوي على مخارج لشحن الجوالات، ومكبرات صوت لبث الأذان والعبارات الوطنية والإرشادية.
وأوضح أن الأعمدة التي تم توزيعها بعدد من الحدائق، ومضمار المشاة، توفر إضاءة جمالية للمكان، كما أنها تحتوي على مقاعد للجلوس، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تركيب 8 أعمدة، وسيتم تركيب أعداد أضافية بالحدائق الأخرى بالمحافظة والمراكز التابعة لها. وفق”أخبار24″.
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