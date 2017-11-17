أصدر مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي قرارات بإنهاء تكليف 4 مسؤولين وعدد من مديري الإدارات، وقرارات أخرى تضمنت تكليف آخرين، ضمن حملة تغيير شاملة تستهدف إعفاء مسؤولين وتكليف آخرين بدلاً عنهم.
وتأتي هذه القرارات بعد شهر ونصف من تعيين الوهيبي مديراً عاماً لتعليم منطقة الرياض، فيما توقعت المصادر أن تشمل الإعفاءات موظفين وموظفات في قسمي البنين والبنات، في حين تقدم عددٌ من المسؤولين بطلبات لإنهاء خدماتهم، إثر البدء في تطبيق السياسة الجديدة في عمل إدارة تعليم الرياض، والقائمة على التشدد في تسيير دولاب العمل.
وشمل إنهاء التكليف، وفقاً لـ”الحياة”، المساعد للخدمات المساندة فهد الحربي، والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات” حنان السلطان، ومدير شؤون الموظفين وتنمية الموارد البشرية تركي العقيل، فيما يُتوقع أن تشمل حملة الإعفاءات مسؤولين آخرين في إدارة تعليم البنين وإدارة تعليم البنات.
وبحسب مصدر مسؤول بإدارة تعليم الرياض، فإنه يُتوقع إعفاء كل من مدير مكتب تعليم قرطبة “بنين”، ومديرة مكتب تعليم النهضة “بنات”، وعدد من القياديين بإدارة تعليم الرياض.
وشملت التكلفيات الجديدة تكليف محمد العيد مساعداً للمدير العام للخدمات المساندة، وإبراهيم السالم مديراً لإدارة الموارد البشرية، وحمد الشنيبر مستشاراً عاماً لمدير التعليم مدة عام دراسي كامل، وريم الراشد مساعدة للشؤون التعليمية “بنات”، وعبدالله الغنام مساعداً للشؤون التعليمية “بنين”، مع استمراره مديراً لمكتب تعليم جنوب الرياض.
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