تحظى أسرة الراحل محمد الخليوي لاعب الاتحاد السابق الليلة بتكريم من الجماهير الرياضية بعد أن أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتخصيص دخل مباراة الاتحاد والشباب لأسرة اللاعب.. “سبق” تقرأ في السطور المقبلة مسيرة اللاعب.
ولد محمد الخليوي نجم المنتخب السعودي سابقاً والملقب بالأستاذ في 24 مايو من عام 1971 في مدينة جدة.
يعد الخليوي من أبرز نجوم كرة القدم السعودية السابقين حيث قضى في الملاعب قرابة 15 عاماً كلاعب في مركز الدفاع, وسبق له تمثيل ناديي الاتحاد والأهلي بالإضافة إلى تمثيله المنتخب السعودي.
مسيرته:
شهد عام 1989م انطلاقة الخليوي الحقيقية في الملاعب، وفي عام 1991 نجح محمد الخليوي في الفوز بأول بطولة مع نادي الاتحاد، وذلك على كأس سمو ولي العهد أمام نادي النصر, ليتم اختياره في قائمة المنتخب بكأس أمم آسيا 92 في اليابان، والتي شارك فيها كلاعب أساسي.
ومنذ ذلك العام لم يغب محمد الخليوي عن المنتخب حتى 2001م, وأصبح ركيزة أساسية في المنتخب بجانب زميله في الاتحاد أحمد جميل ولاعب الأهلي عبدالله سليمان.
حقق الخليوي الكثير من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الكروية, حيث حقق مع الاتحاد أكثر من 10 بطولات, وساهم مع المنتخب في التأهل لكأس العالم 94 و98 وشارك فيهما. وفي كأس العالم 1998، كما شارك في أولمبياد أتلانتا 96 وسجل هدفاً في منتخب في أستراليا. وحرمته الإصابة في عام 2002 من المشاركة مع المنتخب في مونديال 2002 ليبتعد منذ ذلك العام عن تمثيل المنتخب.
في عام 2003 أعلن انتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي وبعد عامين انتقل إلى نادي أحد ثم اعتزل كرة القدم ويتجه للعمل كمشرف للنشاط الرياضي في المعهد العالي للكهرباء والماء في مدينة رابغ HIWPT.
إنجازاته مع الاتحاد
* بطولة الدوري السعودي أربع مرات أعوام 1417هـ و1419هـ و1420هـ و1421هـ.
* كأس ولي العهد ثلاث مرات أعوام 1411هـ و1417هـ و1421هـ.
* كأس الاتحاد السعودي مرتين 1417هـ و1419هـ.
* كأس الخليج عام 1419هـ.
* كأس آسيا للأندية عام 1419هـ.
* كأس السوبر السعودي المصري عام 1421هـ.
إنجازاته مع المنتخب السعودي
* التأهل والمشاركة في كأس العالم 94 بأمريكا.
* التأهل والمشاركة في كأس العالم 98 بفرنسا.
* التأهل لكأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
* تحقيق كأس آسيا 96 بالإمارات.
* تحقيق كأس الخليج 12 بالإمارات.
* تحقيق كأس العرب 98 بقطر.
* المشاركة في أولمبياد 96 بأتلانتا.
* وصافة كأس آسيا 92 باليابان.
وفاته:
توفي محمد الخليوي مساء الأربعاء الموافق 12 يونيو 2013م بمستشفى السلام بجدة، وذلك إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 42 سنة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج