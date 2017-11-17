عاش عدد من لاعبي الاتحاد القدامى بعضاً من الذكريات الماضية الجميلة التي كانت مرتبطة بالراحل مدافع المنتخب السعودي والاتحاد محمد الخليوي حينما كانوا يمثلون الاتحاد في المحافل المحلية والخارجية إذ استوقفتهم تلك اللحضات الماضية والتي أكدوا بأنها لم ولن تغيب عن مخيلتهم لما كانت تحمل من لحضات رائعة مع الراحل الخليوي، مقدمين شكرهم وأمتنانهم لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على بادرة تخصيص دخل لقاء الاتحاد والشباب لأسرة المدافع الراحل محمد الخليوي والتي تؤكد للجميع على أن كرة القدم ليست مرتبطة فقط بالرياضة بل انها تهتم بمن كان له دور يوماً من الأيام في تحقيق النجاحات باسم الوطن.
وأبدى المدافع أحمد جميل سعادته الكبيرة على ما قامت به هيئة الرياضة والبادرة غير المستغربة وقال لـ”الرياض”: “فخور جداً بما تقوم به هيئة الرياضة من دعم لأسرة الراحل محمد الخليوي وهذا يبين بأن رياضتنا تهتم بجميع الجوانب ويتبقى علينا نحن كاتحاديين من لاعبين واعضاء شرف وجماهير الحضور وملء مدرجات الملعب ليس فقط لدعم الفريق في مواجهته امام الشباب بل أيضاً تكريماً لمن كان له دور في تحقيق الانتصارات للفريق سواء على المستوى المحلي او الخارجي وتمثيله للمنتخب السعودي، وسيسهم حضور الجماهير في رفع دخل المباراة الذي سيخصص لأسرة الراحل، واتمنى أن اشاهد المدرجات ممتلئة بالكامل وسأكون أول الحاضرين”. وأضاف: “كانت الابتسامة لا تفارق زميلي المدافع الراحل محمد الخليوي، وعندما يكون الفريق خلال المباراة متأخراً في النتيجة أجده غاضباً ولكن غضبه كان يعطينا دافعاً كبيراً بالعودة مجددًا الى التسجيل وتحقيق الانتصار، وقد عشت مع الراحل لحضات لا تنسى وكل ما اتمناه من الجماهير الاتحادية الدعاء له بالرحمة وأن يغفر الله له وأنا واثق بأن الجماهير ستساهم في رفع دخل المباراة بالحضور والدعم لأسرة الخليوي”.فيما أكد لاعب وسط الاتحاد المعتزل مناف أبو شقير بأن الجماهير الاتحادية لن تتوانى أو تتردد في الحضور لتكريم الراحل الغالي على قلوب الاتحاديين اللاعب محمد الخليوي، وقال: “متأكد بأن جماهير الاتحاد الوفية ستكون في الموعد إذ أنها المثل الحي في الوفاء وبشهادة جميع الرياضيين ومنذ زمن طويل وهي تقدم الدروس للجماهير الاندية الاخرى واليوم وفي ليلة الوفاء ستقدم درساً جديداً في لقاء الاتحاد والشباب بالحضور والوقوف مع أسرة الراحل الخليوي وبإذن الله ستكون ليلة وفاء ممزوجة بتحقيق الفوز للفريق ولكي تكتمل فرحة الجماهير”.وأضاف: “ما قمت بتقديمه من تذاكر لحضور الجماهير هو أقل واجب نقدمه لـ”الاستاذ” وأسرته وأسال الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وبإذن الله سأكون حاضراً من المدرج للمساهمة مع بقية الاتحاديين لأننا تعودنا دائماً في المواقف نقف صفاً واحداً على أن نتحد لأننا الاتحاد”.
بينما استذكر مدرب فريق اولمبي الاتحاد حالياً حسن خليفة الروح التي كان يملكها الراحل محمد الخليوي والتي كانت تتسم برحابة الصدر وعدم مضايقته لأحد داخل النادي وقال: “الراحل محمد الخليوي كان يملك روحا مختلفة ودائماً سباق في تقديم المساعدة للجميع ومواقفه كثيرة واتمنى أن يكون الحضور الليلة في اللقاء بحجم الاسم العزيز على قلوبنا وأن يكون عدد الجماهير بحجم ما كان يقدمه الراحل من خدمة للفريق وتحقيقه للعديد من البطولات المحلية والخارجية، وتعودنا من جماهيرنا الوقفة الصادقة فهي تعد بالنسبة للفريق السند والعضد والداعم والمحفز لذلك لن تخذل فريقها حتى في ليلة تكريم الراحل”. وفق”أخبار24″.
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