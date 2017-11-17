حسين العلي لاعب الهلال السابق وصاحب أكاديمية نجوم المستقبل في المنطقة الشرقية، كان يلعب في نادي الاتفاق قبل ان ينتقل الى نادي الهلال ويعلن اعتزاله فيه عام 2006، استطاع ان يسجل مع الهلال ما يقارب 85 هدفا طوال في مسيرته تحت إشراف سافيتش وبلاتشي واديموس وباكيتا وأخيرا ماتورانا وحقق هداف الدوري السعودي عام 2002 برصيد 15 هدفا.
هداف الهلال السابق تحدث عن الكثير من الأمور خلال الحوار التالي:
*أين حسين العلي بعد الاعتزال؟
بعد الاعتزال توجهت مباشرة للمنطقة الشرقية عند الوالدين ثم بعد ذلك توجهت الى العمل في الأعمال الحرة، لأني فترة احترافي كنت متفرغا للملاعب ولم التحق بوظيفة حكومية، بعد ذلك التحقت بأكاديمية خاصة ثم افتتحت أكاديمية خاصة بي وتحت إشرافي تضم البراعم لتهيئتهم للدخول في الأندية وإبراز مواهبهم.
توقعوا لي الفشل.. وبيئة الهلال تساعد على النجاح
*كيف كانت تجربتك مع الهلال من 2000 الى 2006؟
نادي الهلال غني عن التعريف بنجومه وسمعته الكبيرة والمشرفة في آسيا، كنت في البداية امام تحدٍ كبير خصوصا وأني مع لاعبين عالميين أمثال ماتورانا وبلاتشي، وكان كثير من النقاد توقعوا لي الفشل ولكن قدمت الشيء الذي كنت اتمناه مع الهلال ولو انه لم يكن بقدر الطموح للاعب يرتدي شعار الهلال، وبيئة الهلال دائما تساعد اللاعب على النجاح، والضغط الاعلامي على اللاعب الهلالي يكون بشكل أكبر عن غيره من الاندية وهذا شيء طبيعي واعتدناه كلاعبين، وعن تجربتي عن الهلال خلال الست سنوات اعطيها نسبة 70 وحتى 80% من الرضا عن نفسي.
-احترافية اللاعب اختلفت عن السابق
*ما رأيك في احترافية اللاعب السعودي الفترة الحالية وهل هي كما كانت في السابق في بداية 2000 ؟
بصراحة احترافية اللاعب السعودي تختلف عن الفترة السابقة حتى على مستوى تحمل اللاعب وجدية أدائه داخل الملعب وخارجه من خلال الحفاظ على برنامجه اليومي، وكنت اتمنى وجود أكاديميات في الأحياء تعتني بالمواهب السعودية في لعبة كرة القدم ويتم الإشراف عليها من الهيئة العامة للرياضة بواسطة اللاعبين القدامى، وانا شخصيا افتتحت مشروع أكاديمية ” نجوم المستقبل لتعليم البراعم ” لم يكن الهدف منها ربحيا وإنما خدمة للبلد والرياضة وأن ارى مستقبلا نتاج هذا العمل.
*كلمة توجهها لناديك السابق الاتفاق؟
التعامل النفسي مفتاح الهلال نحو اللقب الآسيوي
اتمنى أولا من القائمين على النادي المحافظة على النجوم والمواهب الموجودة وعدم التفريط بهم والعمل على الاستقرار الفني فيما يخص المدربين، الاتفاق فريق قوي وخلفه جمهور كبير ينتظر من ناديه الكثير، وشخصيا لا أنسى أفضال هذا النادي منذ ان كنت في الفئات السنية حتى انتقالي الى الهلال والذي حققت معه نجاحات متميزة على الصعيد الشخصي والبطولي.
*حدثنا عن بعض ذكرياتك في البطولة الاسيوية مع الهلال وانت من سجلت اخر هدف في اخر بطولة آسيوية حققها الهلال؟
بحمد الله كان لي الشرف باللعب مع نادٍ كبير كنادي الهلال وارتداء قميص هذا النادي ليس بالشيء السهل ولا أنسى شرف أني كنت اخر لاعب يسجل هدف في اخر بطولة آسيوية حققها نادي الهلال، وكان في تلك المباراة عدة متغيرات منها اضاعتي لركلة الجزاء اخر الوقت من المباراة، وبفضل الله استطعت تسجيل الهدف الذهبي الذي كان هو رهان البطولة الاسيوية.
*ما رأيك بما تبقى من مشوار الهلال في نهائي اسيا وماذا يحتاج الهلال كي يحقق البطولة؟
الهلال في الآسيوية كان مستقرا فنيا واغلب مبارياته كان مستواه من جيد جدا الى ممتاز، كل ما يحتاجه الهلال هو توفيق الله مثل ما الكل شاهد في مباراة سيدني وما لازمها من عدم توفيق وإضاعة الكثير من الفرص، والشيء الاخر يحتاج الهلال الى الهدوء والتعامل النفسي مع المباراة النهائية وعدم الاستعجال على تسجيل الهدف.
-مشاعري كانت هستيرية
*مازال الهلاليون يتذكرون اخر هدف لفريقهم امام نادي هوندا والذي صعد من خلاله الهلال الى تتويجه بالبطولة الاسيوية .. حدثنا عن مشاعرك لحظة الهدف.
بالنسبة للهدف التاريخي في مسيرتي كنت قبل الهدف فاقد التركيز بسبب ضياع ضربة الجزاء ولكن أكرمني الله بالهدف الي سجلته، وأما عن مشاعري كانت هستيرية وما كنت اعرف ايش افعل بعد هذا الهدف ولكن شكرت الله وقتها.
-الفريق الياباني منظم
*كيف ترى مباراة النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي واوراوا الياباني؟
الفريق الياباني فريق منظم ويضم عددا من المحترفين وعلى مستوى عال من الاحترافية، كل ما اتمناه هو عدم تسجيل الفريق الياباني هدفا على أرضنا في مباراة الذهاب وهذا الشي راح يساعدنا على خطف اللقب بإذن الله في مباراة الاياب.
*وأخيرا هل سيكون حسين العلي في المدرج لدعم ناديه السابق في النهائي الاسيوي؟
نعم سأكون دعما للفريق من مباراة الذهاب وكلي دعوات وثقة في كسب الهلال لهذه البطولة بعد غياب طويل .وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج