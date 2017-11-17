أثارت تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لحساب نادي البدائع من القصيم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، استغراب الجميع بعدما أعلن عن تكفل طالبة بمصاريف معسكر الفريق في الجبيل ضمن مباريات الفريق الدورية، إذ كانت الردود المستغربة تدور حول غياب الأهالي ورجال الأعمال ومحافظ البدائع عن دورهم تجاه نادي المحافظة، ما حدا بطالبة للإسهام بالمعسكر مقتطعة جزءا من مصروفها المالي لتقوم بدور ينم عن محبة وتعاطف مع فريق المحافظة الذي ينتظر وقفة صادقة من رجال الأعمال والمقتدرين ماديا.
وينتظر أن يكون هناك حراك في قادم الأيام منهم، لاسيما أن الفريق يحتاج للدعم المالي والوقفة الصادقة لتسيير أموره المالية، خصوصا أنه يخدم شباب المحافظة، ويعد متنفسا لهم في المناشط المختلفة.
طالبة تتكفل بمعسكرالفريق في لقائه مع الجبيل في محافظة الجبيل كدعم للفريق بدوري الدرجة الثانية ….
— نادي البدائع الرياضي (@AlbadayaClub) 16 novembre 2017
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