كشف الروماني لورينت ريجيكامب المدرب السابق لفريق الهلال عن أمنيته بأن يتوج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا.
وفي تصريحات لصحيفة عكاظ قال ريجيكامب «أتمنى أن يكون السبت 25 نوفمبر إعلانا رسميا بتحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا»، ووجه كلمة للاعبي الهلال قائلاً «قاتلوا خلال الـ180 دقيقة».
وتحدث مثل ريجيكامب عن مباراة النهائي المنتظرة بين الهلال وأوراوا الياباني قائلاً «هذه النهائيات لا تحتاج إلى نصائح ومن هذا القبيل، لأن “المجنونة” كرة القدم توقع أن يحدث بها أي شيء، عن نفسي وبحكم تواجدي داخل أروقة الهلال متأكد بأن اللاعبين لديهم الرغبة في الفوز بهذا النهائي، أحسست بهذا الشعور منذ أن كنت مدرباً للفريق، ففي كل مباراة سواء دورية أو مصيرية اللاعبون في داخلهم شعور غير عادي لتحقيق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى».
ورداً على سؤال عن أسباب خسارة الهلال نهائي 2014، قال ريجيكامب «لم أكن أرغب بهذا السؤال لأنه يتسبب في زيادة جراحي وأحزاني على فقدان اللقب والجماهير التي خرجت من المدرجات والحزن يملأها، لكن سوء الحظ إضافة إلى الحكم الياباني نيشيمورا الذي كانت له عدة أخطاء». وفق”أخبار24″.
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