نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي صحة ما جرى تداوله مؤخراً بشأن فرض رسوم 500 ريال على الشخص الذي لا يحمل هوية إثبات شخصية، مؤكداً عدم وجود نص نظامي بذلك.
وأكد التركي، وفقاً لـ”المدينة”، أن الرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة، مبيناً أن مثل هذه الرسوم لا تصدر إلا بأمرٍ سام.
وبخصوص حملة وطن بلا مخالف، أوضح التركي أن 37% من المخالفين غادروا البلاد مباشرة دون الرجوع إلى السلطات، بينما غادر 60% منهم بعد إنجاز إجراءات التأشيرة لهم من جانب السلطات، بينما حصل 3% على تأشيرات خروج نهائي.
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