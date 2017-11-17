أفادت مصادر أن هيئة سوق المال أمرت بتعليق حسابات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين لاتهامهم في قضايا فساد.
وذكرت المصادر بحسب وكالة “بلومبرج” أن القرار سيمنع الأشخاص الموقوفين من شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” جمدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقوفين، وأكدت أن التجميد لا يشمل حسابات الشركات التي يملكها أو يديرها الموقوفون. وفق”أخبار24″.
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