أكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لما تم تداوله حول منعها استخدام برنامج “سناب شات” لتوثيق الفعاليات والأنشطة في مدارس البنات.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي صحة ما تم تداوله بأن الوزارة أصدرت قراراً بالمنع النهائي لاستخدام “سناب شات” في المدارس، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرياض” أن تصوير الفعاليات مسموح به ولكن بشرط أن يتم من قبل المنسقة الإعلامية للمدرسة فقط.
وشدد على ضرورة عدم ظهور أي من الطالبات، أو منسوبات المدرسة في التصوير الذي يتم للفعاليات، مبيناً أنه لا يسمح لأي شخص غير المنسقة الإعلامية بالتصوير في مدارس التعليم العام، وبموافقة إدارة التعليم المختصة.
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