قال وكيل وزارة التعليم للابتعاث المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش إن الوزارة ستعلن قريباً عن مشروع جديد لإعادة هيكلة برنامج ابتعاث الطلاب السعوديين للدراسة في الخارج، بما يتماشى مع سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
وأوضح الحربش بحسب “العربية.نت” أن المشروع سيكون للابتعاث المباشر، ويعني قيام الطالب بإحضار موافقة واحدة من أفضل 20 جامعة بالعالم على الدراسة بها، ومن ثم يتم الموافقة على ابتعاثه فوراً.
وأضاف أن عصر الابتعاث بالكم انتهى، وبدأنا عصر الابتعاث النوعي، المحدد بجامعات متميزة ومرتبط بحاجة سوق العمل، ويعطي الأولوية للموهوبين والمتميزين، ويخدم البرامج والمشاريع العملاقة التي ستشهدها المملكة، وفي مقدمتها مشروع “نيوم”
وأكد أن الابتعاث النوعي الجديد يتيح الفرصة للطلاب المتميزين للحصول على فرصة الابتعاث مباشرة، مبيناً أنه تم مؤخراً توقيع اتفاقيات مع مؤسسة “مسك الخيرية” وغيرها من المؤسسات الوطنية الرائدة لتعزيز الابتعاث النوعي.
وعبر وكيل وزارة التعليم عن تطلع الدولة لرؤية وزراء ومسؤولي المستقبل في الطلاب والطاليات الذين يتم ابتعاثهم، والذين يلتقي بهم مسؤولو الوزارة في ملتقيات المبتعثين والبالغ عددهم نحو ثمانية آلاف مبتعث.
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