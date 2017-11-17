أكد نائب رئيس شركة “لوكهيد مارتن الأمريكية” ستيفن اوبراين، أن الشركة تعتزم تصنيع 150 مروحية من نوع “بلاك هوك S70” داخل المملكة.
وأوضح اوبراين، وفقاً لـ”العربية”، أن الصفقة تأتي بموجب مذكرة التفاهم بين شركة “لوكهيد مارتن” والمملكة التي وقعت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة، مؤكداً أن المشروع سيضيف أكثر من 450 وظيفة في مجال التكنولوجيا والدفاع الجوي، بمعدل مليون ساعة للتدريب والتطوير.
وكانت تقارير سابقة قد أوضحت أن مروحية “بلاك هوك S70” التي تعتزم شركة لوكهيد مارتن تجميعها في المملكة، تعد من أحدث المروحيات التي تستخدم في الحرب والسلم، وأن الشركة صنعت منها 3 آلاف مروحية تستخدم لدى جيوش 26 دولة، تستخدم الولايات المتحدة وحدها 2300 مروحية منها.
وللمروحية “بلاك هوك” قدرات قتالية عالية والمناورة في المناطق الصعبة، وهي حاملة جنود، ويمكن تزويدها برشاشات، ويمكن حمل المعدات داخلها أو ربطها بحبال من الخارج، وتستخدم كمستشفى ميداني لإجلاء الجرحى من مناطق العمليات، ولإجلاء الركاب من المواقع الخطيرة.
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