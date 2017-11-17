أكد أطباء ومختصون أن بخور الحبة السوداء سام وخطير جداً، محذرين من الانسياق وراء الدعاوى التي يروج لها البعض بقدرتهم على علاج بعض الأمراض كحساسية الصدر والصداع المزمن ببخور الحبة السوداء.
وأوضحوا أن الحبة السوداء من أنواع الحبوب التي تحتوي على الزيوت الطيارة التي تؤكل فقط، لافتين إلى أنه بحرق الحبة السوداء في النار فإنها تفقد فوائدها وتبقى فقط الأشياء الضارة فيها، والتي تتحول إلى سموم قاتلة، لافتين إلى أن غشاء الأنف حساس جداً، ويعد أكثر امتصاصاً من المعدة، ولذلك يكون الضرر كبيراً.
وطالبوا بضرورة تدخل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء لوضع حد لهذه الممارسات، ومحاسبة الأشخاص الذين يروجون لهذا النوع من العلاج، مشيرين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى تعرض العديد ممن استخدموا هذا العلاج لإصابات خطيرة انتهت بهم في العناية المركزة.
وحذروا من المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي يدعي أصحابها قدرة بخور “الحبة السوداء” على علاج أمراض مثل السعال، والصداع المزمن، والسكر، والاكتئاب، وإزالة الحصوات، والحشرات والديدان والعناكب من المنازل.
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