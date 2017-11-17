نقلت زوجة المواطن السعودي المحرر في لبنان علي البشراوي قوله، إنه عانى كثيراً من الإرهاق خلال رحلة تحريره من الاختطاف بلبنان، حيث تركه الخاطفون في منطقة جبلية تُعرف بحوش السيد علي في الهرمل بالحدود اللبنانية السورية، اضطر لقطعها سيراً على الأقدام في رحلة استمرت أكثر من أربع ساعات.
وأضافت بحسب صحيفة “الوطن” أنه اجتاز تلك المنطقة حتى وصل إلى أقرب نقطة أمنية داخل الحدود اللبنانية، وتسلمته قوات الجيش اللبناني، فيما أشارت زوجته إلى أنه حالياً بخير ويتمتع بصحة جيدة.
من جانبه، عبر عبدرب النبي البشراوي والد المختطف عن سعادته الغامرة، مبيناً وفقاً لـ”الرياض” أن السفارة السعودية بلبنان هي التي أخبرت العائلة بنبأ تحرير ابنه وبأنه سيعود إلى بيته ببلدة القديح بمحافظة القطيف بعد استكمال الإجراءات الأمنية.
وكانت السفارة السعودية ببيروت أعلنت في بيان أول أمس الأربعاء تحرير “البشراوي” (32 عاماً)، مضيفةً أنه سيعود إلى المملكة خلال 48 ساعة بعد انتهاء الإجراءات الأمنية.
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