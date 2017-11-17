صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور فرنسا في شهر يناير 2018 القادم.
وعبر لودريان، على هامش منتدى مسك العالمي للشباب بالرياض أمس الخميس، عن إعجابه بالاصلاحات التي تجريها المملكة في إطار رؤية 2030، وأكد أن فرنسا والمملكة مصممان على تعزيز شراكة متينة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية عادل الجبير أن البلدين يرسمان خارطة طريق في مجال مشاريع وآفاق واتفاقات محتملة تمهيدا لزيارة ولي العهد، خاصةً في مشاريع بقطاعات البحرية والطاقة والنقل.وفق “أخبار 24”.
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