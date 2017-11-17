كشفت إدارة تعليم الرياض ملابسات مقطع الفيديو الذي أظهر آثار تعنيف على جسد طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يدرس بمدرسة للتربية الفكرية، لافتةً إلى أن الطالب تعرض لتلك الإصابات جراء شجار وقع بينه وبين أحد زملائه.
وبّين المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي أن الإدارة شكلت لجنة عاجلة من الجهات المعنية للتحقيق في الشجار الذي وقع بين الطالبين، مؤكداً أنه ستتم محاسبة من يثبت تقصيره، إلى جانب اتخاذ التدابير النظامية والتربوية لعدم تكرار الواقعة في المستقبل.
ولفت إلى أن نتائج التحقيقات ستظهر خلال 3 أيام وسيتم رفعها للجهات المعنية، موضحاً أن المدرسة تواصلت مع ولي أمر الطالب لتوضيح تفاصيل الواقعة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن ولي الأمر تفهم ظروف الواقعة وقدم اعتذراً عن تعجله في فهمها.وفق “أخبار 24”.
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