أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن اقتناء الحيوانات المفترسة دون ترخيص منها يعد مُخالفة للأنظمة والتعليمات، داعيةً من لديه معلومات عن أي شخص يقوم بإيواء أو تربية حيوان مفترس إلى إبلاغ الأمن أو الهيئة.
وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة بندر الفالح وفقاً لـ”عين اليوم”، أن الاعتقاد الخاطئ بترويض الحيوانات المفترسة كان السبب الرئيس في واقعة تعرض الطفلة مايا بخش لهجوم من قبل نمر.
وبَين أن الحيوانات المفترسة أو الخطرة يمنع استيرادها إلى المملكة سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، مشيراً إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر مع الجهات الأمنية لمكافحة مخالفات تربية وإيواء تلك الحيوانات.
ودعا الفالح، المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من تلك الحيوانات والابتعاد عنها مسافة كبيرة حال رؤيتها؛ كونها مفترسة وقد تحمل أمراضاً تنقل إلى الإنسان حال ملامسته إياها.
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