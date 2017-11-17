أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مراكز الرعاية الأولية ستكون محورًا لتطوير الخدمات الصحية خلال الفترة القادمة، والتي تتميز بقربها من الناس وتقديم خدمات سريعة.
وأوضح خلال افتتاح نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة في أحياء السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة بمدينة الرياض، أن تلك المراكز نموذجية وسيتم إعادة تأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة بنماذج مشابهة، وبناء مراكز جديدة، والحديث ليس فقط عن المباني، ولكن عن تشغيلها باحترافية، والرقي بخدماتها.
وأضاف أن الوزارة لديها 2400 مركز، ولو تم بناء وإنجاز 200 مركز سنويا وهو يعد عدداً كبيراً جدا من حيث التمويل وإيجاد مهندسين ومتابعتها، فإننا نستطيع أن نحول جميع المراكز من مستأجرة إلى مملوكة بهذا الرقي والتطوير في غضون 6 سنوات.
وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى الوقت، وفي كل عام سترون عملاً أفضل من سابقه، حيث يعمل في تلك المراكز أطباء أسرة متخصصون، لديهم الخبرة الكافية، وهم خط الدفاع الأول، ويساهمون في تقديم وصرف العلاج في فترة قصيرة.
يذكر أن المراكز بحلتها الجديدة ستقدم خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، وسيكون ضمنها العيادات الاستشارية والنفسية الأولية، والتطعيمات ورعاية الأمومة وطب الأسرة وكافة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.وفق “أخبار 24”.
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