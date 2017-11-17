اتهمت والدة صبي من ذوي الاحتياجات، يدرس بمدرسة للتربية الفكرية في أحد أحياء الرياض، طلاب ومعلمي المدرسة بتعنيف وضرب ابنها، بعيداً عن رقابة ومتابعة باقي المسؤولين بالمدرسة.
وبثت الأم مقطع فيديو يظهر آثار التعنيف على جسد ابنها خاصة الذراع والظهر، مناشدةً وزارة التعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسببين في الواقعة، ومتهمةً المعلمين بالتقصير وترك الأطفال بلا رقابة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، معبرين عن أسفهم البالغ لما حدث للطالب، خاصة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بالتحقيق لمعرفة حقيقة الأمر ومن ثم محاسبة المقصر والمتسبب.
وفق “أخبار 24”.
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