كشف لاعب نادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، كيف كان شعوره لحظة إحساسه بالزلزال الذي ضرب العراق الأحد الماضي، وكيف كان رد فعله أثناء تواجده مع بعثة منتخب بلاده بأحد فنادق كربلاء.
وقال السومة في تصريحات تلفزيونية، إنه كان جالساً مع بعض زملائه اللاعبين يتحدثون في أوضاع بلادهم، وفجأة شعروا بالفندق يهتز ورأوا بعض المصابيح تسقط على الأرض بفعل الهزة، مضيفاً أنه ركض على الفور بعدها، ولعدم تركيزه كان سيستقل المصعد قبل أن ينبهه زملاؤه.
وأشار إلى أن شعورهم بالزلزال كان قوياً لأنهم كانوا في الدور الثامن، مبيناً أنه لأول مرة يمر بموقف كهذا وكان يشعر بالخوف الشديد وقتها، وكلما تذكر الموقف تجدد شعوره بالخوف.
يذكر أن مقطع فيديو متداولاً أظهر عمر السومة برفقة زملائه في المنتخب السوري بعد شعورهم بالزلزال الذي ضرب العراق، حيث ظهر اللاعب وعليه علامات الخوف والصدمة وسط ضحكات زملائه
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