أكد الاعلامي رئيس تحرير صحيفتي النادي والرياضي سابقا محمد البكيري، أن نادي الهلال لن يكون بطلا لآسيا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا امام الفريق الياباني أوراوا يوم السبت القادم، اذا لم يحترم الزعيم الفريق الياباني المنظم ويكون نجومه في كامل حضورهم الذهني دون الارتهان على استضافته المباراة على ارضهم وبين جماهيرهم، وذلك من خلال حديث خص به (شووت) قبل المواجهة.
وقال محمد البكيري في ختام حديثه المقتضب لـ شووت : الأهم أن يكسب الهلال مواجهة الرياض حتى يتوج نفسه باللقب في اليابان لأول مرة. وفق”أخبار24″.
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