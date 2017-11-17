انفعل رابح ماجر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التي تغلب خلالها منتخب الخضر على ضيفه إفريقيا الوسطى، وديًا بنتيجة (3-0)، على ملعب الخامس من يوليو، أمس الأول الثلاثاء. وتلقى ماجر أسئلة صحفي قناة الإذاعة الجزائرية بانفعال بعدما رفض في البداية الإجابة عليها واتهمه بأنه عدو للمنتخب الذي فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وكانت قمة انفعالات الدولي السابق عندما قال للصحفي: (اخرس اخرس، أنت عدو المنتخب الوطني) بصورة أثارت دهشة جميع الحضور.وفق”أخبار24″.
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