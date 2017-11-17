كشفت مصادر “عين اليوم” أن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال بقيادة رامون دياز ضم اللاعبين نواف العابد وسلمان الفرج للقائمة المعسكرة بمقر النادي إلى جانب ياسر القحطاني والشلهوب ومحمد كنو، فيما خلت القائمة من اسم عبدالله الحافظ للإصابة، استعدادا للقاء أوراوا الياباني مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وفرض دياز معسكر لمدة يومين على لاعبي الفريق بمقر النادي، على خلاف العادة التي يتم بها الاكتفاء بمعسكر 24 ساعة قبل أي مباراة.
وجاء ذلك في إطار تجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة من جميع الجوانب.
وكانت بعثة فريق “أوراوا الياباني” قد وصلت إلى العاصمة “الرياض، وكان في استقبال البعثة اليابانية مدير الاحتراف “تركي المسند”، ومدير العلاقات العامة “مساعد الجريّد”.
من جهة أخرى .. شهدت مناطق بيع تذاكر نهائي دوري ابطال آسيا إقبال كبير من الجماهير الزرقاء خلال اليومين الأولين من طرحها، وتوقعات بنفاذها بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.
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