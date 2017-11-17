نفدت تذاكر مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام في روسيا خلال الفترة من 12 يونيو (حزيران) وحتى 15 يوليو (تموز) المقبل، بحسب جريدة الدستور.
وتمكنت الجماهير المصرية من حجز جميع تذاكر المقاعد المخصصة في مباريات المنتخب بجميع الأدوار، وذلك بعد ساعات من استئناف المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتتراوح أسعار تذاكر منتخب “الفراعنة” في المونديال المطروحة عبر موقع الاتحاد الدولي من 6,115 جنيه حتى تصل إلى 59,905 ألف جنيه مصري. وفق”أخبار24″.
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